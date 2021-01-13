اخبار الخليج

إصابة غوريلتين في كاليفورنيا بكورونا.. وثالثة ظهرت عليها الأعراض

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة غوريلتين في كاليفورنيا بكورونا.. وثالثة ظهرت عليها الأعراض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة غوريلتين في كاليفورنيا بكورونا.. وثالثة ظهرت عليها الأعراض

الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365

أكد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييجو بكوفيد-19.

 

وأشار "نيوسوم" في تحديث عبر الإنترنت حول جائحة فيروس ، إن الإصابة تم اكتشافها بعد سقوط الغوريلتين مريضتين، موضحا أن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا. 

 

وأضاف نيوسوم إنه ما زال يجري تحري حول مصدر العدوى لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا