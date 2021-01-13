عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة غوريلتين في كاليفورنيا بكورونا.. وثالثة ظهرت عليها الأعراض

الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365

أكد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييجو بكوفيد-19.



وأشار "نيوسوم" في تحديث عبر الإنترنت حول جائحة فيروس كورونا، إن الإصابة تم اكتشافها بعد سقوط الغوريلتين مريضتين، موضحا أن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا.

وأضاف نيوسوم إنه ما زال يجري تحري حول مصدر العدوى لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.