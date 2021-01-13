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غارات إسرائيلية على مدينتي البوكمال ودير الزور شرق سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / Jack Guez

وأفاد المصدر بأن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور تهرع لإخماد حرائق نجمت عن العدوان، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ومن جهتها، أفادت وكالة "سانا" السورية، بشن القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، عدوانا على مناطق في دير الزور والبوكمال شرق سوريا.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".

وذكرت الوكالة السورية أن بعض مناطق مدينتي دير الزور والبوكمال الواقعتين شرق سوريا على الحدود مع العراق، تتعرض لـ"عدوان إسرائيلي" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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