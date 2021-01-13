خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي .. رئيس "الموساد" يكشف عن خطة لـ "أنصار الله" لمهاجمة بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وزعم الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، فجر اليوم الأربعاء، أن يوسي كوهين قد كشف عن تلك الخطة خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن.

وادعى الموقع أن كوهين قد أكد لومبيو أن إسرائيل باتت أكثر استعدادا من أي وقت مضى لأي هجوم من قبل جماعة "أنصار الله"، من اليمن، موضحا أن كوهين قدم معلومات استخباراتية مهمة لوزير الخارجية الأمريكي، تفيد بأن الحوثيين يعتزمون استهداف إسرائيل بصواريخ كروز والإضرار بحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار الموقع العبري إلى أنه من المرجح أن المعلومات التي استقاها رئيس جهاز الموساد جاءت على خلفية تجول غواصة إسرائيلية في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة ووصولها إلى اليمن وخليج عدن.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أوضحت، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يكشف بومبيو النقاب عن معلومات استخباراتية تخص العلاقات بين إيران وأحد كبار تنظيم "القاعدة" الإرهابي أبو محمد المصري - الذي تمت تصفيته في طهران مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي في طهران.

وأشارت إلى أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يهدف إلى إرباك إيران ووضع العراقيل أمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لاستئناف المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.

وكان مايك بومبيو، قد قال إن تنظيم "القاعدة" الإرهابي أصبح لديه وطن جديد هو إيران، مشيرا إلى أن نواب أيمن الظواهري متواجدون حاليا هناك، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة"، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.