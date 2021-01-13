اللجنة الأوليمبية البحرينية تطالب قطر بالإفراج عن بطل كمال أجسام

دبي - محمود عبدالرازق - وناشدت اللجنة البحرينية، نظيرتها الدولية، التدخل لدى السلطات القطرية لضمان الإفراج عن بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بحسب وكالة "فرانس برس".

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ونقلت الوكالة عن الأمين العام للجنة البحرينية محمّد النصف أن الحدد كان يخوض مغامرة في رحلة صيد مع أصدقائه في المياه الإقليمية لبلاده، في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري.

واعتبرت أن السلطات القطرية اعتقلته بشكل غير قانوني، في انتهاك للمعاهدات والقوانين والعادات الدولية.

وحث النصف المجتمع الرياضي الدولي على اتخاذ موقف من أجل ضمان عودة الحداد الآمنة.

وأفادت وسائل إعلام بحرينية بأن قطر أوقفت بطل كمال أجسام بحريني خلال رحلة صيد بحرية.

واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية الأحد الماضي توقيف خفر السواحل القطري للحداد، أثناء رحلة صيد بحري، مطالبة الدوحة بالإفراج عنه، إلا أنه لم يصدر تعليق من الجانب القطري عن الواقعة.