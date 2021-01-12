زيف الديموقراطية الامريكية

الكويت - هبة التوبجي - يساريو العرب والمهووسون بالديموقراطية الامريكية من العربان، صنعوا من الأوهام قصورًا، وشيدوا من إلافك بروجًا وبنوا من الأكاذيب مدنًا ونسجوا من الدعاية المضللة عن أمريكًا بيوتًا هي أوهن من بيوت العنكبوت.

كم حسبناهم أحسنوا صنعًا بنقل صورٍ برّاقة عن أمريكا ومبادئها الانسانية، وظنناهم جسّدوا واقع الحياة الامريكية أجمل من المدينة الفاضلة لأفلاطون.

حتى صيروا أمريكا حلمًا جميلاً تهوي إليه أفئدة الشعوب عامة والعرب خاصة وتشرئب أعناق الحالمين بالسفر والعيش في أمريكا وزخرفها.

كنّا وإلى عهد قريب موقنين بأن الحياة الأمريكية تعني المثالية والسمو في القيم والمبادئ والنظم والتعليم والفكر والسلوك.

وبدا لنا مؤخرًا بأن أولئك الممجدين لأمريكا ؛ اغتروا بديموقراطيتها الاباحية التي بهرتهم وهوت بعقولهم الى قاع سحيق رتعت في أوحاله غرائزهم، فعمُوا وصُموا عن رؤية الواقع الامريكي كما هو كائن لا كما صوره لهم الاعلام الامريكي الزائف، وتناقله اعلاميو العرب وروجوا له بحمق وسخف يدلان على ضيق الفكر الذي يحملون وضحالة الثقافة التي بها يهرفون وينعقون.

فالتأريخ الامريكي مذ وُلِدت أمريكا مُتخمة صفحاته بالعنصرية المقيتة لسكان امريكا الاصليين من الهنود والمستوطنين السود والمهاجرين العرب وغيرهم من مهاجري الشعوب فإن تركيبة الشعب الامريكي بُنيت على الطبقية الممجوجة ، التي مارسها سياسيو امريكا ومتنفذوها قبل شعبهم.

فإن رؤساء أكبر دولة في عالم القطب الواحد يأتمر وينتهي بما يقوله الرؤساء الامريكيون المتعاقبون.

فقل أن تمضي ولاية رئيس أمريكي لمرة او لمرتين دون أن يقحم الجيش الامريكي في حروب عسكرية استعمارية لدول وشعوب مغلوبٌ على أمرها وابتزاز حكوماتها ونهب خيراتها وسرقة مقدراتها وتقتيل ابنائها وتدمير بناها التحتية.

بدءًا من فيتنام واليابان والصومال وافغانستان وصولاً لاحتلال العراق وتدميرها وتسليمها جثة هامدة لحكومة ايران المجوسية.

وارهاب دول اخرى بذات المصير التي لقيته الدول المحتلة أمريكًا ان هىَ خرجت عن خطر السير الذي رسمته السياسة الامريكية أو أبدت مقاومة لمظاهر الاستعمار الامريكي السلمي شكلاً والحربي مضمونًا فاخضاع حكومات الدول والشعوب للتبعية الاقتصادية للنظام الامريكي ضرب من الاستعمار الخفي وشكل من اشكال الحرب الباردة.

فيما مضت امريكا قدمًا في سياسة الكيل بمكيالين باقامة الوزن بالقسط لمن حالفها وصار على خطاها ودان لها بالانقياد والتبعية ومذعنًا لجبروتها ومحققًا لمصالحها، وإخسار الميزان بالظلم والعدوان لمن ناكفها او خرج عن خط سيرها.

ذلكم هو ملخص وجيز للتأريخ الامريكي الدامي

الذي تجاهله بسبق اصرار وترصد ، بعلم او بدونه يساريو العرب وليبراليوهم وأذناب الحزبية الحمقاء من العربان.

فحين تسنم ذرا السلطة والرئاسة في امريكا دولاند ترامب، الرجل الذي اخذ على عاتقه نهضة امريكا ورغد شعبها وازدهار اقتصادها ومعالجة مشكلات شعبها كالبطالة والفقر وغيرها نائيًا بسياساته عن ارادة امريكا العميقة واعلامها القذر.

فحين خرج ترامب عن خط سير تجار الحروب من قيادات أمريكا العميقة سفاكي الدماء وصانعي الثورات ومحدثي القلاقل و الفتن في أرجاء المعمورة

ظهر لنا الوجه الحقيقي الكالح لامريكا وبانت سوءات ديموقراطيتها الكاذبة وانتخاباتها الزائفة

واكتشفنا بأن جل رجالات الاعلام والصحافة ليسوا سوى قطيعًا من الأذناب والرقيق لسياسيي أمريكا العميقة.

فما إن أسفرت الانتخابات الامريكية عن فوز ترامب برئاسة أمريكا واتضحت لهم معالم سياسته في اصلاح الشأن الداخلي لامريكا وتحسين حال الشعب الامريكي بازدهار اقتصاده ورفع مستوى مداخيل الفرد الامريكي وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بمؤشرات رقمية ارتد ريعها على المواطن الامريكي بالرفاه ورغد العيش والحياة بسلام بعيدًا عن نشر الحروب الاستعمارية التي دأبت قيادات امريكا العميقة على اشعال فتيلها في البلدان الاخرى رغبةً وطمعًا في إذلال الشعوب الاخرى ونهب خيراتهم لاستدامة مصالح مجرمي الحرب الامريكان واركانات امريكا العميقة.

فحاربوا الرئيس الامريكي طيلة ولايته لاربع سنوات

وسخروا الاعلام لتحجيم كل نجاحاته ومضوا لأكثر من ذلك باسقاطه في الانتخابات أمام منافسه بايدن بتزوير النتائج والتلاعب في الارقام لصالح منافسه، بل وحجبه عن التواصل مع شعبه والمؤيدين له وتعطيل كل حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بوضعه تحت الاقامة الجبرية وحرمانه من المدة المتبقية له في ولايته الاولى.

وإني لأسائل أولئك الرعاع العرب من الاعلاميين والمفكرين عن سر محاربتهم لترامب وتطبيلهم لمنافسه بايدن رغم ما صنعه ترامب للعرب من تحجيم وتكبيل لايران وملاليها وتقطيع اوصال أذرعها في المنطقة العربية وايقاف مشاريعها التوسعية

وقتل اشرس القيادات العسكرية الايرانية كسليماني وغيره وضرب قواعد ايران العسكرية الجاثمة على الاراضي العربية؟.

كتبه: احمد عبده ضعافي