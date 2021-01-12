لمواجهة كورونا.. تونس تقرر الحجر الصحي الشامل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة في القصبة، حضرته مراسلة "سبوتنيك".

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وأوضح الوزير أن الإجراءات تتمثل في إقرار الحجر الصحي الشامل بكافة أنحاء البلاد، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع حظر التجوال من الرابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.

وتقرر أيضا تعليق الدروس لكافة المستويات التعليمية بالقطاعين العام والخاص ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء الدروس حتى 24 يناير/ كانون الثاني، بالإضافة إلى تعليق كافة التظاهرات.

وشملت الإجراءات كذلك، رفع الكراسي بكافة المقاهي والمطاعم والاقتصار على المأكولات والمشروبات المعدة للحمل وإقرار نظام العمل بالتداول في الإدارات العمومية والعمل بنظام الفرق واعتماد العمل عن بعد قدر الإمكان.

وفي الإطار ذاته، حذر وزير الصحة من خطورة الوضع الوبائي في كافة أجراء البلاد.

وأشار إلى أن اللقاح المضاد لكورونا لن يصل إلى تونس قبل شهر فبراير القادم، مؤكدا أن هناك جهود حثيثة من أجل التسريع بعملية الحصول على اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بعدوى كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3074 حالة، ليصل إلى مستوى 162350.

ورصدت الوزارة 69 وفاة بالمرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تونس إلى 5284.