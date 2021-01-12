صندوق "تحيا مصر" يتلقى التبرعات لتوفير اللقاح لغير القادرين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشره مجلس الوزراء المصري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال المدير التنفيذي للصندوق تامر عبد الفتاح، إن:" الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)".

وشدد على أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجا على قمة أولويات الصندوق.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم تخصيص رقم الحساب (037037 – مواجهة الكوارث والأزمات) في كل البنوك المصرية، لتلقي التبرعات والمشاركة في مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين.

وفي إطار المبادرة يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكتروني tahyamisrfund.org من خلال بطاقات الائتمان سواء أكانت (Credit Card) أم (Debit Card).

وسجلت مصر 150753 إصابة مؤكدة بكورونا و8249 وفاة بالمرض منذ بدء الجائحة فيها قبل أكثر من عشرة أشهر.