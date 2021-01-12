مصر... لحظة هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام من السجن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "الدستور"، عن مصادر له، قولهم إن "المساجين تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال الأشهر الـ3 الماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة لسجن طنطا العمومي".

وجرت أحداث الواقعة، عندما تلقت السلطات المصرية إخطارًا، يُفيد بورود بلاغ من سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء متهمين بالإعدام والمؤبد.

ووفقا للموقع، "تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من جهودها لملاحقة الهاربين والقبض عليهم".

كما أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، تعليمات بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العمومي ومدير مباحث السجن والخدمات المرافقة لهم لتحديد المسؤولين عن الواقعة.