الكويت... وزراء الحكومة يتقدمون باستقالاتهم إلى رئيسها تمهيدا لرفعها إلى القيادة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان رسمي صادر عن مركز التواصل الحكومي الكويتي عبر حسابه على موقع "تويتر"، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوزراء، حيث رفع له استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرفه".

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قالت الأربعاء الماضي إن هناك أنباء ترددت عن نية الحكومة الكويتية التقدم باستقالتها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى الاستجواب المقدم داخل البرلمان.

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وقالت الصحيفة، الأربعاء: "ترددت أنباء عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا".

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى "انضمام النائب علي القطان اليوم الأربعاء إلى النواب الـ 36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس".

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في وقت سابق من الأربعاء، رفع جلسة مجلس الأمة المقررة، بسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، بحسب جريدة "القبس" الكويتية.

وكانت "القبس" قد نقلت عن مصادر لها الثلاثاء الماضي، قولها إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائباً.

وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.

ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".