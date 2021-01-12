نائب رئيس مجلس السيادة: "كميات مقدرة" من اللقاح تهديها الإمارات للسودان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فإن دقلو أكد على وصولها خلال "الأيام القليلة القادمة"، لافتا إلى أنها تأتي مساهمة من حكومة الإمارات في تطعيم الشعب السوداني للتصدي للجائحة.

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وأكدت الوكالة الرسمية أن دقلو أجرى اليوم الثلاثاء، عددا من الاتصالات بقادة دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب التطورات الإقليمية والدولية.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن منح سموالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الاتصال كميات مقدرة من لقاحات كورونا للسودان.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد دعمت مجلس السيادة الانتقالي في السودان على المستوى السياسي، وقام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزيارات إلى الإمارات كان آخرها في سبتمبر الماضي.

وكانت الإمارات قد أكدت التزامها بدعم مادي للسودان قيمته 1.5 مليار دولار، مؤكدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها قدمت خلال الفترة الأخيرة مساعدات بقيمة 556.5 مليون دولار للسودان في إطار حزمة المساعدات التي أقرتها للخرطوم والبالغة 1.5 مليار دولار، والمخصصة لتلبية احتياجات السودان من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن حزمة المساعدات الأخيرة خصصت لدعم القطاع المالي والاقتصادي بالإضافة توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية للسودان.