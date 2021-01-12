اخبار الخليج

وكالة: السعودية تعلق خطط تمويل توسعة مطار الرياض

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن "علقت خطط تمويل بقيمة يحتمل أن تكون بمليارات الدولارات لتوسعة مطار الرياض".

© REUTERS / AHMED YOSRI

ولفتت إلى أن هذا القرار يعد مؤشرا على أن المملكة تعيد تقييم الأولويات الاستراتيجية بعد أزمة فيروس .

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إن "الشركة الآن تعلق العملية".

وقال أحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن المسألة غير معلنة "في هذه المرحلة، أُلغي الأمر... في هذه البيئة، أعتقد أنهم قرروا أنه ليس من المنطقي بالضرورة اقتراض المال لتوسعة المطار حاليا".

وأجرت شركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، اتصالات مع بنوك في العام الماضي لطلب مقترحات تمويل للتوسعة المزمعة للمطار، والتي قالت مصادر إنها ستكون بعدة مليارات من الدولارات.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا