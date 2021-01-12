عون يطلب توجيه رسالة إلى مجلس الأمن لإدانة الخروقات الجوية الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد طلب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ توجيه هذه الرسالة من ​وزير الخارجية​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال شربل وهبه.

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وأكد عون أن هذه الخروقات الجوية والاعتداءات هي انتهاك لسيادة ​لبنان​ وللقرار 1701.

يشار إلى أن نائبة رئيس الحكومة اللبنانية، وزيرة الدفاع زينة عكر، كانت قد طالبت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوضع حد لما وصفته بـ "انتهاكات طائرات الاستطلاع والمقاتلات الحربية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية".

وأكدت عكر، في بيان نشرته وسائل إعلامية وقتها أن الانتهاكات الجوية الإسرائيلية تشكل خرقا للسيادة اللبنانية ومخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن 1701 "الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006"، والذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في منطقة الجنوب اللبناني، مشددة على أن أي خرق للقرار الأممي قد يزيد الأوضاع تعقيدا.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية سواء طائرات الاستطلاع من دون طيار أو المقاتلات الحربية، تقوم باختراق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي على مدى سنوات طويلة لا سيما في نطاق منطقة الجنوب اللبناني، غير أنها كثفت في الفترة الأخيرة من وتيرة اختراق أجواء لبنان بصورة كبيرة في الجنوب والعاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان وحتى مناطق محافظة الشمال، لساعات طويلة وعلى علو منخفض للغاية في بعض الأحيان، على نحو سمح بسماع أصوات الطائرات والتقاط المواطنين اللبنانيين لصور لها بواسطة هواتفهم المحمولة.

جدير بالذكر أن لبنان سبق وأن قدم شكاوى أمام مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران المدني، على خلفية قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بمناورات داخل الأجواء اللبنانية واستخدامها في شن هجمات وعمليات قصف صاروخي ضد أهداف داخل سوريا.