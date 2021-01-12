وزير الصحة الأردني: لدينا لقاحان "فايزر" و"الصيني"... وليس للمواطن اختيار نوع اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريحات لموقع "العربية نت" أكد العبيدات أنه "لن يكون لأي شخص أو فئة ميزة إضافية عن الأخرى في تناول التطعيم أو اختيار نوعه، ولا يمكن للمواطن اختيار نوع اللقاح ولكن من حقه معرفة النوع الذي تم إعطاؤه إياه".

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ولفت إلى أن برنامج أخذ اللقاحات مستمر حتى نهاية العام، مشددا على أن عدم قدرة المواطن على اختيار التطعيم ليس تحكما من الدولة، وإنما "يعود لأسباب فنية وإجرائية".

ومع أن الوزير الأردني أكد على عدم أحقية المواطن في اختيار نوع اللقاح إلا أنه قال إن "من حقه معرفة النوع الذي تم إعطاؤه إياه".

يشار إلى أن الأردنيين سيبدؤون من الغد، الأربعاء، تلقي اللقاح عبر 27 مركزاً صحياً منتشراً في محافظات الأردن.

وأكد وزير الصحة الأردني أنه جرى تزويد مراكز التطعيم بثلاجات خاصة لحفظ المطعوم بدرجة حرارة (ناقص 70 إلى ناقص 80)، ولذلك سيتم توزيعه مباشرة من لحظة وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان إلى مراكز التطعيم في مختلف مناطق الأردن.

وأشار عبيدات إلى أن نحو 200 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى المملكة خلال الربع الأول من العام، ونحو 650 ألف جرعة خلال الربع الثاني عن طريق تجمع كوفيكس.

وأوضح أن قسم الأمصال واللقاحات يحتوي على كافة المطاعيم التي تحتاجها المملكة ضمن برنامج التطعيم الوطني للفترة القادمة، حيث سيتم تخزين مقدار مطاعيم تكفي لمدة من 6 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن قسم الأمصال والمطاعيم استقبل مساء السبت الماضي أول دفعة من مطعوم "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا.