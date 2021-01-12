الإمارات تعلن تطعيم مليون و275 ألف شخص على أراضيها ضد "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشيخ

بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة ..وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 12, 2021

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نائب حاكم أبو ظبي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة".

وتابع محمد بن زايد، قائلا: "هذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا".

واستمر قائلا: "نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت قبل أيام عن تخطيها حاجز المليون جرعة تطعيم ضد كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن خطة الوزارة في تقديم اللقاحات تستهدف جميع سكان الدولة من أجل الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

ولفتت إلى أهمية اتساع رقعة الحاصلين على التطعيم لأنها ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

​وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول الذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.