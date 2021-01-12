خلال أيام... الإمارات تتعهد بإرسال "كميات مقدرة" من لقاح كورونا إلى دولة عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وبدأت الإمارات، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "سينوفارم" الصيني، مؤكدة أن فعاليته 86%، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي تطرح اللقاح الصيني لسكانها.

وفي 23 من ذات الشهر، أعلنت الإمارات بدء حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا، لتنضم بذلك إلى السعودية التي كانت أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

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واليوم الثلاثاء، أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) اتصالات بقادة إماراتيين "لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب التطورات الاقليمية والدولية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وقال دقلو إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات قرر منح السودان "كميات مقدرة" من لقاحات كورونا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "مساهمة من الحكومة الإماراتية في تطعيم الشعب السوداني للتصدي للجائحة".

وأكد المسؤول السوداني وصول اللقاحات من الإمارات إلى بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب المصدر ذاته.