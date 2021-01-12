مصر... القبض على "متحدي السرطان" ومفاجأة في اعترافاته

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مبتدا" ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة كفرالشيخ، القبض على متحدى مرض السرطان محمد قمصان ووالدته من منزلهما، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته بالمرض، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها.

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ولفت موقع "المصري اليوم" إلى أن النيابة العامة قررت حجز قمصان، لحين إجراء التحريات الخاصه به، ووجهت له النيابه في تحقيقاتها عدة اتهامات منها نشر أخبار كاذبة على "فيسبوك".

وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن محمد اعترف أمام النيابة العامة بأنه ليس مريضا بالسرطان، وأنه قام بفعل ذلك بهدف الشهرة، مضيفا أنه قام بحلق رأسه لإثبات الإصابة بالمرض، على خلاف الحقيقة.

وقبل القبض عليه خرج محمد قمصان، المقيم بإحدى قرى محافظة كفرالشيخ، في دلتا مصر، فى فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، يظهر فيه بجواره والدته، يرد على منتقديه الذين اتهموه بادعاء المرض من أجل الشهرة مؤكدًا أنه كان يعانى من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئا، وبعدها ثبتت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وأشعات.

وأضاف، أن هناك من ادّعى وفاته، وأنه ليس مجبرًا على أن يثبت لأحد أنه مريض، فهو لا يريد أموالًا من أحد أو مساعدة، ومن يريد تصديقه فليصدقه، ومن يرفض فلا يصدقه، مؤكدا أن هناك كثيرين يدعمونه ومنهم من عرض عليه أموالا ولكنه رفضها.