الحكومة المصرية تكشف حقيقة إلغاء قرار تأجيل الامتحانات

دبي - محمود عبدالرازق - ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أخبار تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

youtube/alalam

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير/شباط 2021، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وشددت الوزارة المصريةً على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.