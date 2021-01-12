في جلسة البرلمان التي ترأستها... الشوباشي ترتدي ملابس بألوان علم مصر.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية عن الشوباشي "حرصها" على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصري.

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وارتدت الشوباشي جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض، ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبي.

وفي الإطار نفسه ارتدى كل من النائبين أبانوب عزت وفاطمة سليمان أصغر عضوين سنا بالبرلمان، ألوانا موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، وذلك بوصفهما مساعدي رئيس الجلسة الأولى.

وكانت الجلسة الأولى قد بدأت بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021، بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

وتم كذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد بدأ، صباح اليوم الثلاثاء، جلسته البرلمانية الإجرائية، التي شهدت أداء القسم الدستوري للنواب المنتخبين والمعينين، وكذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.