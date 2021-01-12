الأردن... الحكم بإعدام المتهم الأول في "هجوم جرش"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، "بترا"، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على المتهم الأول والرئيسي في واقعة الطعن التي استهدفت 8 سياح ومواطنين في منطقة جرش الأثرية شمال غربي المملكة، فيما حكم على المتهم الثاني بالمؤبد.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وقضت المحكمة نفسها بالأشغال المؤقتة 7 سنوات على المتهم الثالث في القضية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أقدم شخص أردني، يعمل بائعا للمياه قرب مدخل المدينة الأثرية الأردنية، بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى.

وأكد بيان للأمن العام الأردني إلقاء القبض على ذلك الشخص، وتبين من التحقيقات أن ابن خالته وهو المتهم الثاني في القضية عاونه في تنفيذ الهجوم.

وعقدت أولى محاكمة المتهمين، في 26 يناير/ كانون الثاني 2020، وأسندت المحكمة، تهم جناية القيام بأعمال إرهابية للمتهم الأول، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية للمتهم الثاني في القضية.

وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية، قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إن المحكمة أسندت أيضا تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية لمتهمين اثنين، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الاثنين إضافة إلى متهم ثالث.