حقيقة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة الصحة وجود سلالة جديدة من الفيروس في البلاد، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، عدم وجود سلالة جديدة من الفيروس.

وتابع المتحدث: "سيتم تحديث عدد من المختبرات لتشخيص هذه السلالة داخل البلاد".

واعتبر سيف البدر أن الخبر الذي تم تداولة غير صحيح "غير علمي وغير دقيق"

وحسب وزارة الصحة العراقية، سجلت البلاد، أمس، 801 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد، و2035 حالة شفاء تام، و11 حالة وفاة. وبحسب البيان، فقد بلغ مجموع الإصابات الكلي 603739 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 558777 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات 12906 حالات، ولا يزال 32056 مريضا في المستشفيات، 128 منهم في يرقدون في العناية المركزة.