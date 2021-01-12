شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء في دول الخليج، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة في المملكة العربية السعودية،
السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وباردا ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى باردا نسبيا مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الكويت
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حالة الطقس سيكون في النهار معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة. ووأضحت أن الطقس سيكون، بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة، ليلا.