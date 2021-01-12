الانضمام للحكومة على رأس أولوياته... تأسيس حزب عربي جديد في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أمس الاثنين، بأنه يجري الحديث عن تأسيس حزب عربي جديد يحمل اسم "معا"، ومؤسسه محمد دراوشه، في ظل كشف استطلاعات الرأي الإسرائيلية تراجع شعبية "القائمة العربية المشتركة" بزعامة النائب أيمن عودة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك حديثا آخر يدور حول احتمال تفكك هذه القائمة العربية، وخوض حزب "القائمة الموحدة"، أحد 4 أحزاب تشكل "القائمة العربية المشتركة" بزعامة منصور عباس، الانتخابات الإسرائيلية المقبلة للكنيست، بقائمة مستقلة.

وأوضحت الصحيفة أن الحزب الجديد المزمع إنشاؤه "معا" ينوي الانضمام للحكومة الإسرائيلية المقبلة، خاصة وأنه ينادي بوجوب انتزاع حقوق السكان العرب في إسرائيل (عرب 48) ولا سيما المساواة في الفرص والحقوق، والذي يرى أنه لن يحدث ذلك الأمر إلا عبر بوابة تمثيل هذا القطاع داخل الحكومة.

ويشار إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، وهي الانتخابات الرابعة خلال عامين فقط.