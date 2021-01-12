زيادة هائلة في استخدام تطبيق "سيجنال" مع البحث عن بدائل لـ"واتساب"‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيادة هائلة في استخدام تطبيق سيجنال مع البحث عن بدائل لـواتساب

الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365

بات عدد المستخدمين الجدد الذين يحملون تطبيق سيجنال للتراسل كل يوم في طريقه لتجاوز حاجز المليون، ما يقربه من مستوى منافسه الأكبر واتساب، وذلك في أعقاب تحديث لسياسة الخصوصية أقره التطبيق المملوك لفيسبوك.



وتظهر بيانات من شركة ”أبتوبيا“ للأبحاث، أن نحو 810 آلاف مستخدم عالميا عمدوا إلى تحميل تطبيق سيجنال أمس الأحد، بزيادة 18 ضعفا مقارنة بأرقام السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي حدث فيه واتساب شروطه للخصوصية.

وتحتفظ شروط الخصوصية الجديدة لواتساب بالحق في تبادل بيانات المستخدمين، ومنها الموقع ورقم الهاتف، مع شركته الأم فيسبوك ووحدات تابعة لها مثل إنستغرام وماسنجر.

واستنكر المدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى سجل فيسبوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة إلى منصات مثل تليجرام وسيجنال.

وللتكيف مع أعداد المستخدمين الجدد الآخذة في التزايد، قال تطبيق سيجنال أمس الأحد، إنه أضاف المزيد من الخوادم.

وكان الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان هم إلى حد بعيد من يستخدمون هذا التطبيق غير الهادف إلى الربح حتى وقت قريب وذلك بحثا عن نظام اتصالات مشفر وأكثر أمنا.

وتقول شركة أبوتوبيا، إن نحو 1.2 مليون مستخدم قاموا بتحميل واتساب يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني.

وكانت نسبة تحميل التطبيق اليومية قد تراجعت سبعة في المئة يوم الأحد مقارنة مع يوم الأربعاء.