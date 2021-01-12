شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأذربيجانية تبحثان تطوير سبل التعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباحث وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف، بباكو، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، الذي يقوم بزيارة لأذربيجان.

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الجانبين تباحثا حول تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الثقافي، خصوصا ما يتصل بصون وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على لائحة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك ما يتعلق بالحوار الحضاري، وتقديم الثقافة الإسلامية للعالم بالصورة الصحيحة.