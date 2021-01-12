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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رد صادم من واتساب في أزمة التحديثات.. لن تتوقعه

الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365

قالت شركة واتساب إن تحديث سياسة الخصوصية الذي أعلنته الشركة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية المستخدمين.



ووفقا لما قاله المتحدث الرسمي لشركة واتساب، فإن التطبيق يعمل على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء بالإضافة للحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق".

وأوضح متحدث واتساب في بيان رسمي صادر عن الشركة اليوم الإثنين، فإن عدد المستخدمين الذين يحاولون الحصول على خدمات الأعمال يتزايد، ومن أجل المزيد من الشفافية، فقد قمنا بتحديث سياسة الخصوصية بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم "فيسبوك" بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب.

وقال مع ذلك، يظل لدى مستخدم واتساب حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك".

وأضاف المتحدث: "لا يتسبب هذا التحديث في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد شركة واتساب التزامها التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق. ونحن نتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل".

وتمكّن التغيرات الجديدة لتطبيق "واتساب" الشركات من بيع المنتجات داخل التطبيق مباشرة عبر "متاجر فيسبوك Facebook Shops"، وهو متجر إلكتروني أطلقته فيسبوك في مايو/أيار الماضي لتقديم تجربة تسوق موحدة عبر تطبيقات الشركة.

وستدخل فيسبوك أيضا في قطاع الحوسبة السحابية، مما يوفر للشركات التي تستخدم أدوات التراسل الخاصة بخدمة العملاء القدرة على تخزين هذه الرسائل في خوادم فيسبوك.

وقال رئيس العمليات في واتساب مات إيديما في مقابلة: إن أداة التسوق ستبدأ بالظهور قبل نهاية العام الجاري، في حين ستصبح استضافة الرسائل متاحة في عام 2021.

وأضاف أن واتساب سيقدم خدمة الاستضافة مجانا لمحاولة جذب عملاء جدد يدفعون مقابل الحصول على أدوات المؤسسات، التي تتقاضى من نصف سنت إلى 9 سنتات لكل رسالة تُسلَّم.

ويحتوي التطبيق على قاعدة عملاء صغيرة نسبيا مكونة من عشرات الآلاف من الشركات، في حين يستخدم عشرات الملايين أدواته المجانية المحدودة التي تستهدف الشركات الصغيرة.

وفي المجموع، يتفاعل أكثر من 175 مليون شخص مع شركة كل يوم على واتساب، حسب ما قال إيديما.

وأكمل إيديما: "إن الإيرادات قليلة اليوم، مقارنة بفيسبوك عامة، لكننا نعتقد أن الفرصة كبيرة جدا".

وتابع أن الدردشات مع شركة تستخدم خدمة الاستضافة الجديدة ستكشف أن هذه المحادثات مخزنة في مكان آخر، وليست محمية بالتشفير من طرف إلى طرف للتطبيق.

واختتم الحديث قائلا: "إن فيسبوك لن تستخدم بيانات الرسائل المستضافة على خوادمها لأغراض تجارية أخرى".