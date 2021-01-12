السعودية: حريصون على التوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لبحث المستجدات في المنطقة وجهود المملكة في القضية اليمنية.

وكتب الأمير في تغريدة: "استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية".

وأكد للمبعوث الأممي "حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الامن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة".

قالت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من اليوم، إنها تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، ومقترحاته لإنهاء الأزمة اليمنية، الممتدة لسنوات طويلة، وعمله للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

أجرى غريفيث، الخميس الماضي، زيارة قصيرة إلى عدن استمرت ساعات، اطلع خلالها على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له مطارها الدولي، جراء هجوم منسوب لجماعة "أنصار الله" استهدف الحكومة اليمنية الجديدة لحظة وصولها إلى مدرجه.