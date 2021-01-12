بريطانيا: اعتبارا من الثلاثاء فرض عزل ذاتي على القادمين من دولة خليجية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة النقل البريطانية اليوم الاثنين إن إنجلترا رفعت اسم دولة الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات كوفيد-19 بها، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون على المسافرين الذين يدخلون إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية من دولة الإمارات البقاء في العزل الذاتي.

من جانبه نشر وزير النقل البريطاني غرانت شابس الإعلان على حسابه مساء اليوم على موقع "تويتر".

وأوضح شابس أن أحدث البيانات تشير إلى أن بلاده بحاجة إلى رفع الإمارات على الفور من قائمة ممرات السفر.

​وبين أنه بداية من الرابعة صباحا في يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير/ كانون الثاني سيكون أي شخص قادم من الإمارات بحاجة للدخول في عزل ذاتي.

وكانت وزارة الصحة في الإمارات، أعلنت أمس الأحد، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 708 حالات.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 2876 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230 ألفا و578 حالة.