مستشار الرئيس المصري: حالة وائل الإبراشي تستدعي بقاءه بالمستشفى... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في مداخلة هاتفية مساء اليوم الاثنين مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

وقال مستشار رئيس الجمهورية إن الإعلامي"وائل الإبراشي مازال في المستشفى، وأمامه بعض الوقت، وندعو الله أن يشفيه".

وكان الإبراشي أصيب بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعن الحالة الصحية للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، قال تاج الدين إن نتيجة مسحة كورونا التي أجريت لهما ظهرت أمس وكانت سلبية.

وردا على سؤال حول سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة، قال إن: الفيروس قد يكون "مات وغير معدي، ولكن بقاياه في الجهاز التنفسي وجسم الإنسان تعطى إيجابية بعض الوقت".

وأكد المسئول الصحي أنه لا توجد جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم.