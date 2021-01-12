إسرائيل تختار سفيرها السابق في مصر لإدارة بعثتها الدبلوماسية بالمغرب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الإسرائيلي، اليوم الاثنين أن دافيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر، سيتولى منصب القائم بالأعمال في مدينة الرباط.

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وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ غوفرين سفير إسرائيل في مصر خلال الفترة بين 2016 و2020، مهامه "خلال الأيام المقبلة".

يأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان المغرب التوصل لاتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، وقع البلدان 4 اتفاقات ثنائية شملت الرحلات الجوية المباشرة، وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

وكانت الحكومة المغربية أغلقت في عام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وبحسب الوكالة فإن وفدا مغربيا زار المكان قبل أسبوعين، وذلك من أجل التمهيد لإعادة افتتاح المكتب.

يذكر أن المغرب فيه أكبر جالية لليهود في شمال أفريقيا، والتي يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف شخص، بينما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصول مغربية في إسرائيل.