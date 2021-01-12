شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يناقش مع المبعوث الأممى المستجدات فى اليمن والجهود الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، مع المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأممي حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

وتابع الأمير خالد بن سلمان: أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.