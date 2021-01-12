شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يدعو الى إعلان حالة طوارىء صحية فى لبنان لمواجهة تفشى وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون ، إلى إعلان حالة طوارىء صحية في البلاد لمواجهة تفشي وباء كورونا ، مؤكدا فى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذى عقد اليوم الاثنين ، لبحث الوضع الصحي في البلاد مع تفشي وباء كورونا، إن إعلان حالة الطوارىء الصحية أحد المقترحات لمواجهة كورونا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز .

وفى وقت سابق أشار وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، إلى إمكانية الإغلاق الشامل والكامل دون استثناءات، بإعتبار أن هذا الخيار هو الأفضل لوقف التفشى الوبائى لفيروس كورونا، موضحا أن الدولة اللبنانية قد تضطر إلى اللجوء إليه إذا لم يحدث تجاوب من قبل المستشفيات الخاصة عبر إنشاء وحدات رعاية مركزة لمرضى كورونا.