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موريتانيا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يبلغ 15611 حالة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد ، ليبلغ إجمالي الإصابات في موريتانيا 15 ألفا و611 حالة إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء اليوم الاثنين - أنه تم إجراء 1298 فحصا للكشف عن الفيروس .. لافتة إلى أن 204 حالات تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 13 ألفا و639 متعايفا.

وأشارت إلى أنه تم تسجل 3 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 387 حالة.

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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