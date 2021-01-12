شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يبلغ 15611 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ليبلغ إجمالي الإصابات في موريتانيا 15 ألفا و611 حالة إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء اليوم الاثنين - أنه تم إجراء 1298 فحصا للكشف عن الفيروس .. لافتة إلى أن 204 حالات تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 13 ألفا و639 متعايفا.

وأشارت إلى أنه تم تسجل 3 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 387 حالة.