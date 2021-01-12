شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يستهدف عربات عسكرية فى عدن اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف انفجار عربات عسكرية في منطقة عبد العزيز بمديرية المنصورة في محافظة عدن اليمنية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكدت مصر موقفها الثابت والداعم للحكومة الشرعية اليمنية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار باليمن، جاء ذلك خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق، اليوم الاثنين، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى - خلال الاتصال - كذلك مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في مصر والتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمواطنين اليمنيين الزائرين والمقيمين بما فيها القضايا المتعلقة بتسهيل الإقامات والتأشيرات وتدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية.