شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: كل الأطراف الأمريكية تعى أن ميليشيا الحوثى تشكل خطرا على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحوثيين الإرهابيين رفضوا كل الفرص للوصول لتسوية في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني، متابعة: حان الوقت للحوثي فهم الرسالة ووقف التنسيق مع إيران.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية رسالة للنظام الإيراني، موضحة أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية جزء من حملة الضغوط القصوى على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن كل الأطراف الأمريكية تعي أن ميليشيا الحوثي تشكل خطرا على المنطقة.