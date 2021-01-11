منظمة الصحّة العالميّة: لا يوجد فيروس اسمه كوفيد 20

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إطلاق منظّمة الصحّة العالمية اسم "كوفيد 20" على السلالة المتحوّرة من فيروس كورونا، بما يوحي بأن العالم أمام جائحة جديدة غير جائحة كوفيد-19. لكن هذا الخبر غير صحيح، والفيروس المتحوّر ما هو إلا سلالة من كورونا المستجدّ نفسه.



ظهر اسم "كوفيد 20" في منشورات عدّة باللغة العربية، منها ما يقول إن منظمة الصحّة العالمية أطلقت هذا الاسم على الفيروس المتحوّر الذي ظهر في بريطانيا وجنوب إفريقيا، ومنها ما يتحدّث عن وصوله إلى بلدان معيّنة.

يثير ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا قلقاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ولاسيّما بعد صدور تقارير تحدّثت عن أنها معدية أكثر من سابقاتها، لكن لا دليل في هذه المرحلة على أنها تسبب أعراضاً أشد خطورة أو تقاوم اللقاحات، وفق الخبراء.

أما فيما يتعلّق باللقاح، فقد أكّد خبراء استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم أن فكرة اللقاح تقوم على تعريف الجهاز المناعي على بروتين شوكة الفيروس بكامله، ومن ثم فإنه يتعلم كيف يتعرف على عدة أجزاء مختلفة منه، حتى وإن تغيرت بعض الأجزاء، فسيتمكن الجسم من التعرف على الفيروس من خلال الأجزاء الأخرى.

لذا فإن الحديث عن إطلاق منظمة الصحّة العالميّة اسم "كوفيد 20" على السلالة المتحوّرة يعطي انطباعاً بأن العالم أمام جائحة جديدة أكثر فتكاً ولا تنفع معها اللقاحات الجديدة.

إزاء ذلك، نفت منظمة الصحّة العالميّة إطلاق اسم "كوفيد-20" على السلالة المتحوّرة.

وقال مصدر منظمة الصحّة لمكتب وكالة فرانس برس في القاهرة: "لا يوجد ما يسمّى بكوفيد-20، بل سلالات جديدة، أي متغيّرة، من كوفيد-19".