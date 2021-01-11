لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بعد اجتماع عقد في القصر الرئاسي، عن سلسلة إجراءات استثنائية خلال الفترة الممتدة بين 14 و25 كانون الثاني/يناير الحالي، بما في ذلك منع الخروج إلى الشوارع وتقييد حركة القادمين من الخارج.
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كذلك، تقرر منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين (ترانزيت) الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.
كما شملت الإجراءات منع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق 14 كانون الثاني/يناير ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25 كانون الثاني/يناير، بجانب غلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها.