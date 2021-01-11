لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بعد اجتماع عقد في القصر الرئاسي، عن سلسلة إجراءات استثنائية خلال الفترة الممتدة بين 14 و25 كانون الثاني/يناير الحالي، بما في ذلك منع الخروج إلى الشوارع وتقييد حركة القادمين من الخارج.

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ومن بين الإجراءات إلزام القادمين من بغداد، إسطنبول، أضنه، القاهرة وأديس ابابا، والذين يشكلون 85 بالمئة من عدد حالات الإصابات من بين القادمين من أصل حوالي 500 حالة شهرياً بالإقامة على نفقتهم الخاصة سبعة أيام في أحد الفنادق، والخضوع لفحص "بي سي أر" عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم. بالإضافة إلى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي لتصبح 20 في المئة بالمقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري.

كذلك، تقرر منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين (ترانزيت) الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.

كما شملت الإجراءات منع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق 14 كانون الثاني/يناير ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25 كانون الثاني/يناير، بجانب غلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها.