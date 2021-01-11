شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: إعلان الطوارئ الصحية بلبنان وإقفال تام لـ10 أيام بدءا من 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إعلان حالة الطوارئ الصحية فى لبنان وإقفال تام لمدة 10 أيام بدءا من 14 يناير قابلة للتمديد.

وفى وقت سابق دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى إعلان حالة طوارئ صحية فى البلاد لمواجهة تفشى وباء كورونا، مؤكدا فى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذى عقد اليوم الاثنين، لبحث الوضع الصحى فى البلاد مع تفشى وباء كورونا، أن إعلان حالة الطوارىء الصحية أحد المقترحات لمواجهة كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان حسان دياب، أن حالة الاستهتار المجتمعى من خطورة وباء كورونا أوصلت البلاد إلى وضع بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن الوقائع أثبتت أن الرهان على وعى الناس والتزامهم بالإجراءات الرامية لحماية أنفسهم وعائلاتهم هو رهان خاطئ وأن الأمر يقتضى فرض إجراءات صارمة.