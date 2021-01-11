شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تقليص حركة المسافرين فى مطار رفيق الحريرى الدولى لتصبح 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، أنه سيتم فحص فورى فى المطار وآخر بعد أسبوع لكل القادمين إلى لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: منح حركة المسافرين من المعابر البحرية والبرية باستثناء حركة الترانزيت، مضيفا: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي لتصبح 20%.

ولفت المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، إلى منع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتبارا من صباح يوم الخميس ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين المقبل.