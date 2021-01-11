شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان: إجماع على اتخاذ تدابير أكثر لمنع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، إنه تم اتخاذ تدابير أكثر لفرض إجراءات تمنع تفشي فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، إن هناك إجماع على الصرامة في فرض التدابير ضد كورونا، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية وإلزام الوافدين من بعض الدول بالحجر الصحي لمدة 7 أيام.

وتابع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: إجماع على الصرامة في فرض التدابير.

وفى وقت سابق أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن حالة الاستهتار المجتمعي من خطورة وباء كورونا أوصلت البلاد إلى وضع بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن الوقائع أثبتت أن الرهان على وعي الناس والتزامهم بالإجراءات الرامية لحماية أنفسهم وعائلاتهم هو رهان خاطىء، وأن الأمر يقتضي فرض إجراءات صارمة.

وقال دياب في تصريح له اليوم: "بكل أسف، فإن صرخاتنا ونداءاتنا وتحذيراتنا، والإجراءات والتدابير التي اتخذناها لكبح تفشي فيروس كورونا لم تقنع عددا كبيرا من اللبنانيين بحجم خطر الوباء".

وأضاف: "قسم من اللبنانيين رفض الالتزام بوضع الكمامة وكأن في ذلك إهانة، وقسم منهم لا يزال مقتنعا أن وباء كورونا هو وهم، وقسم آخر أقنعوه أن الدولة تقوم بتخويف الناس بالكورونا لكي تحمي نفسها. إنه أمر عجيب بالفعل.. العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء بينما البعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة".