شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توجه الدعوة لقطر لبدء محادثات ثنائية فى المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الخارجية البحرينية ، الدعوة لوزارة الخارجية القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية بين البلدين ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل ، مشيرة الى أن هذه الدعوة تأتى فى إطار تفعيل لبيان العلا ، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي.

وكان وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أعلن فى وقت سابق عن عودة العلاقات بين المملكة وقطر إلى ما كانت عليها قبل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو من عام 2017، وفق تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية الجمعة الماضية ، مشيرة الى أنه فى خلال أسبوع من توقيع بيان العلا سيتم العمل به، وتوقف جميع الدعاوى، وكشف عن قيام الأطراف من خلال مباحثات ثنائية إنهاء الملفات الأمنية والسياسية وتنتهي الملفات خلال اسبوعين.



وأضاف الزيانى ، أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، متابعا: أن البيان الختامي للقمة لأول مرة يوقع عليه قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.

وذكر وزير الخارجية أن كل دولة ستناقش الملفات الخاصة بها من خلال حوار ثنائي وان الحوار الثنائي يهدف للعودة لما كنا عليه قبل ٢٠١٧ مع ضمان عدم تكرار ما حدث.