شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية ترحب بقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية دولية، قائلا إن الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".