"تافهة وبائسة"... "أنصار الله" تعلق على القرارات الأخيرة للخارجية الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال عبد السلام، وهو رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر": "أمريكا أثبتت طيلة عقود طويلة أنها مركز الإجرام العالمي".

وأضاف: "فيما يخص اليمن فهي تتوج فشلها هناك بقرارات تافهة وبائسة".

​واعتبر متحدث "أنصار الله" أن "إدارة أمريكية هي عرضةٌ للعزل والمحاكمة عليها أن تنشغل بحالها وتفكر في مصيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه إنه يعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.