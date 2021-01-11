مسؤول في حكومة صنعاء: تصنيف واشنطن "أنصار الله" منظمة إرهابية سيوحد خصوم أمريكا في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الحميري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إلى أن "هذا الإجراء يعتبر محاولة أخيرة من إدارة ترامب الفاشلة التي مارست الإرهاب والحصار في حق الشعب اليمني دون مسوغ قانوني، كما أن دعمها للعدوان وبيعه الأسلحة المحرمة دوليا هو عين الإرهاب".

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وتابع المسؤول اليمني: "هذا التصنيف لن يبقينا معزولين عن العالم وإنما سيضع النظام والقانون الدولي أمام رهان خاسر، وسيجعل المنطقة برمتها غير خاضعة لمثل هذا التصنيف الأمريكي، وسوف يكسر هذا التصنيف على مستوى المنطقة والعالم في القريب العاجل لأننا نفرض تواجدنا وحضورنا ولسنا معتمدين على أحد سوى الله ثم الواقع الميداني عسكريا وقوتنا الحاضرة في المنطقة والتي لا يمكن تجاوزها أو تصنيفها بحسب رغبة أمريكا أو غيرها".

وأوضح مستشار وزارة الإعلام، أن "صنعاء ترفع شعار"الموت لأمريكا" علنا ومنذ سنوات، وبالتالي لا يخيفنا تصنيف أمريكا ولا شطحات إسرائيل، وهذا القرار لن يكون له تأثير إلا على زيادة تعاطف خصوم أمريكا معنا، والقرار لا يمكن إسقاطه على الواقع لأننا قوة حاضرة وفاعلة، وربما يكون البيت الأبيض أراد أن يدخل المنطقة في صراع أكبر للتغطية على الإخفاقات التي شهدتها تلك الإدارة الراحلة، فالخسارة التي تكبدتها أمريكا كبيرة نتيجة عجزها السياسي والعسكري والاقتصادي وفرض أجندتها على الشعب اليمني".

واستطرد: "المرحلة القادمة سوف تشهد تواجد قوة إقليمية من محور المقاومة ومعترف بها رغما عن أمريكا وحلفائها، مشيرا إلى أن التصنيف أمريكي وهو مجرد غطاء لطمس معالم الجرائم التي تم ارتكابها، وما تعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار يفوق أي تأثير لمثل هذه القرارات".

وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إن لها حق الرد على أي تصنيف أمريكي للجماعة، وأنها تدين أي تصنيف من جانب واشنطن، بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية نية واشنطن تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا.

وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، عبر حسابه في موقع تويتر، إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير".

وأضاف أن الإعلان الأمريكي "هو تصرف مدان، ونحتفظ بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي إدارة".

وتابع أن التصنيف الأمريكي "لا يهم الشعب اليمني كونها (أي الولايات المتحدة) شريكا فعليا في قتله وتجويعه"، وفق تعبيره.

وأعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، معلقا على تصنيف الولايات المتحدة للجماعة منظمة إرهابية، أن الموقف الأمريكي ليس بجديد، مشددا في الوقت نفسه على أن الإدارة الأمريكية فشلت في كل ملفاتها في المنطقة، ما أدى إلى تأجيج حالة السخط ضدها وضد حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".