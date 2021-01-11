كيف تتحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي؟

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب منظمة الصحة العالمية، إذا كان الشخص يعاني من أعراض خفيفة لكوفيد-19 يمكنه تلقي علاجه بالمنزل بمساعدة أحد أفراد أسرته، لكن عليه الحرص حتى لا ينتقل الفيروس إلى باقي المقيمن معه في المنزل.

غير أن السؤال الذي يراود الجميع ممن يخضعون لهذه التجربة هو كيفية التحدث مع باقي أفراد الأسرة أثناء العزل المنزلي.

وزارة الصحة المصرية وضعت على حسابها الرسمي في "تويتر" إجابة لهذا السؤال، وأشارت إلى أنه على المريض عادة أن يتكلم مع من معه في المنزل من خلف باب الحجرة التي قرر العزل فيها.

​وأشارت إلى أنه أثناء وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه مع شخص عليه اتخاذ بعض الاحتياطات من بينها، التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

وأن يتجنب المريض المصافحة والتلامس أثناء المحادثة.

ولفتت إلى ضرورة اختصار زمن المحادثة، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء هذه المحادثة.