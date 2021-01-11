قرقاش: نرحب بتصنيف أمريكا "الحوثي" منظمة إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

وأضاف: "انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق".

​​وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

من جانبها، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إن لها حق الرد على أي تصنيف أمريكي للجماعة، وأنها تدين أي تصنيف من جانب واشنطن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير".