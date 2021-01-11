دقلو يجتمع بسلفاكير ويبحث معه تنفيذ اتفاق "سلام السودان"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن اللقاء تناول سير تنفيذ اتفاق سلام السودان، بجانب آخر التطورات في ملف سلام جنوب السودان.
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وناقش اللقاء آخر التطورات في عملية سلام جنوب السودان كما تلقى النائب الأول تطمينات من الرئيس سلفاكير بأن الشهر الجاري سيشهد تكوين مجلس الولايات والمجلس التشريعي القومي لافتاً الى تكوين حكومات الولايات وقرب انتهاء فترة تدريب الجيش القومي.
في سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية السودانية، أمس الأحد، ملابسات أحداث العنف التي شهدتها عطبرة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن متهما لقي مصرعه في عطبرة عقب إطلاق النار عليه، بينما أصيب مساعد شرطة (حالته خطرة)، في هذه الأحداث، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).