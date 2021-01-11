بايدن يرشح السفير السابق لدى روسيا ويليام بيرنز لمنصب مدير "سي آي إيه"

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن بيرنز سبق وخدم في كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية.

وأوضحت أن ترشيح بيرنز مديرا لـ "سي آي إيه"، هو آخر ترشيح كبير لبايدن بينما يستعد لدخول البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

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من جانبه، قال فريق بايدن في بيان إن بيرنز "دبلوماسي مثالي يتمتع بعقود من الخبرة في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وشعبها".

وعمل بيرنز (64 عاما) نحو 33 عاما في وزارة الخارجية الأمريكية، وشغل سابقًا منصب سفير الولايات المتحدة في الأردن من 1998 إلى 2001، وسفير الولايات المتحدة في روسيا (2005- 2008)، قبل أن يتقاعد عام 2014.

وحال توليه المنصب، سيكون بيرنز أول دبلوماسي محترف يعمل مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية.