الجزائر... العثور على مواد سامة في شحنة قمح مستورد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن لوحايدية قوله إنه تم العثور على بقايا للمبيدات الحشرية في شحنة القمح المستورد.

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وأوضح لوحايدية، أن "القضية في قيد التحقيق، وأن كل الشحنات تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبت تطابقها بكل المعاير الصحية".

وقال لوحايدية، إنه منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تمت مراقبة 31 شحنة تقدر بـ 847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق.

وأكد لوحايدية، أنه تم تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل، كما تم منحهم صلاحيات واسعة تمكنهم من أخذ العينات على مستوى البحر دون انتظار وصول الباخرة إلى الميناء.

وفي وقت سابق، قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحميد حمداني، مع مصالح وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك، إدخال إجراءات جديدة على عملية استيراد الحبوب، وخصوصا القمح الليّن. ودخلت هذه الإجراءات الجديدة، حيز العمل، يوم الجمعة الماضي، بسواحل مدينة سكيكدة شرق العاصمة الجزائرية.

فعقب فضيحة باخرة القمح المسموم التي تم حجزها بميناء الجزائر العاصمة، وكذا فضيحة القمح والفحم بميناء الغزوات في تلمسان الأسبوع الماضي. تم تشديد اتخاذ إجراءات الرقابة القبلية لشحنات القمح اللّين المستوردة من الخارج، قبل بلوغها الموانىء الجزائرية. حسبما نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وقد تم تشكيل فرق مراقبة، تتكون من مصالح مفتشية الصحة النباتية لوزارة الفلاحة، ومراقبين من ديوان الحبوب، فضلا عن خبراء من مصالح وزارة التجارة، والجمارك الجزائرية، تتولّى التنقل، إلى بواخر القمح القادمة للموانىء من مختلف دول العالم.

وتتكفل هذه الفرق بالصعود للبواخر، والقيام بعمليات المراقبة العينية والمخبرية، ومنع دخول هذه البواخر للموانىء قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، وفي حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات، أوشبهات أوجراثيم وميكروبات في شحنات القمح، يتمّ إرجاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بلوغها رصيف الميناء، وقبل الشروع في التفريغ.