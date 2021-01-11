تعرف على تطبيق سيجنال Signal للتراسل الفوري البديل لـ واتس آب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن تطبيق سيجنال Signal للتراسل الفوري، كبديل مناسب عن تطبيق واتس آب، عقب الضجة التي أثارها الأخير في الأيام القليلة الماضية، بسبب التحديثات الجديدة التي أعلن عنها والمتعلقة بالخصوصية.



وتخيّر شروط استخدام واتس آب الجديدة، مستخدمي أشهر تطبيق لتبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو على مستوى العالم، بين قبولها في 8 من شهر فبراير/ شباط المقبل، وهو ما يمثل انتهاكًا جديدًا لخصوصيتهم، أو حذف الحساب نهائيًا.

وبعد إعلان واتس آب الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم، شروط استخدامه الجديدة، أصبحت التطبيقات البلدية، لا سيما تطبيق سيغنال، حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس وتيسلا، إيلون ماسك، والذي أصبح أغنى رجل في العالم مطلع العام الجاري، بثروة تقدر بـ 209 مليارات دولار، دعا عبر حسابه في تويتر، إلى استخدام تطبيق سيجنال، والتخلي عن واتس آب.