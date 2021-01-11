في حدث "تاريخي"... السعوديون يحتفلون بالزائر الأبيض في بللسمر وعسير... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك المواطنون السعوديون مشاهد رائعة لتساقط الثلوج على صفحات "تويتر"، معبرين عن سعادتهم بهذه الظاهرة الجوية النادرة والفريدة التي شهدتها مناطقهم.

وبحسب المشاهد المتداولة فقد سجل تساقط ثلوج في منطقة بللسمر على مسافة 110 كم إلى الشمال من مدينة أبها بالإضافة إلى عدد من المناطق الجبلية شمالي عسير.

واعتبر هذا الحدث "تاريخي وغير مسبوق" بحسب موقع "طقس العرب"، حيث تساقطت الثلوج، اليوم الاثنين، في عدد من المناطق شمال مدينة أبها.

ونوه الموقع المتخصص بالطقس، إلى أن أجزاء واسعة من منطقة عسير لا تزال تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتترافق مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي صباح اليوم، وهو ما تسبب بتساقط الثلوج.

وتداول المواطنون بشكل واسع المشاهد الجميلة للزائر الأبيض الجديد الذي وصل في أول شهر من العام الجديد.